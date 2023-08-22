網上掀罵戰 謠言滿天飛 林俊傑遭激光筆射眼 周杰倫粉絲成箭靶

金曲歌王林俊傑（JJ）大前日在上海開騷，可是被現場觀眾用激光筆射面，甚至被發現刻意對準他眼睛。JJ的粉絲在網上控訴周杰倫（周董）粉絲在群組討論預謀帶激光筆到JJ演唱會，周董粉絲即反擊有人造謠生事。

JJ與周董撐起華語樂壇半邊天，一直有傳2人有心病，JJ大前日重回2006年人生第一場演唱會場地，在上海虹口足球場舉行巡唱，誰不知發生不愉快事情，疑似有觀眾用激光筆射JJ面部，甚至被發現是刻意對準他眼睛，隨時被射盲！

JJ的粉絲控訴周董粉絲在群組討論預謀夾帶激光筆去JJ演唱會，而且坐內場前排，留言：「希望能把他給照xia（瞎）」又貼出握手圖案：「只要你討厭林俊傑，我們就是好朋友」，不過周董粉絲則反指造謠、自導自演，要求JJ粉絲去報警。

周董搞到于文文「失禁」 另一邊廂，周董亦一連4日在內蒙古呼和浩特體育場舉辦4場巡唱，許多藝人都化身小粉絲來朝聖。舉辦到第3場時，坐在方文山身邊的內地一線女歌手于文文被幸運點中，與周董隔空對唱。周董打趣道：「該不會要點《體面》這首歌吧？」于文文立即緊張否認，更激動表示：「聽你唱歌哭不停，我眼淚失禁了，我眼淚一直在流！我控制不住它！」又直呼自己從中學就很喜歡《暗號》這一首歌，幽默的周董再度笑言：「還好不是說小學。」接着兩人一起合唱。演唱會後，于文文在社交網分享與周董的合照，並寫下：「今天的暗號是：我的青春有你陪伴。（做小哭包也值得）。」網民紛紛留言恭喜于文文，指她追星成功，是人生勝利組！

此外，女星Angelababy近日被網友偶遇帶囝囝現身日本京都金閣寺，見她身形纖瘦兼刻意將外套跌膊露出小背心。但轉頭她已經身在內地，前晚去睇JJ的上海騷尾場，她坐在第一行，JJ更似是對住她大唱Hit歌，只見低胸背心仔上陣的Baby冧到盡，狂搖手上螢光棒。