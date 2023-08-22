娛圈單打：積克船長鬥惡妻 兩個不是好東西

以「積克船長」一角爆紅全球的尊尼特普，與前妻安芭赫德的世紀誹謗官司去年已告一段落，尊尼勝訴後，由「家暴男」搖身成為「被家暴男」，贏盡全球同情。反觀安芭就沒有這麼好彩，一沉百踩之餘，更因為被揭在床上「Poo Poo」而變成過街老鼠。

最近Netflix推出有關紀錄片，詳述審判經過，以及社交媒體如何左右審判結果。看畢便會發現，尊尼並不值得一面倒被人同情，安芭亦非省油的燈，兩個基本上是同一類人，打來打去已成常態，只是床頭打交無法床尾和，最終撕破臉皮，離婚之餘還要對簿公堂而已。

例如安芭提到，尊尼向有吸毒、濫藥和酗酒惡習，只要high大咗飲埋酒即化身暴力狂，尊尼對此亦無從抵賴。從安芭其中一段偷拍片段可見，尊尼「發作」時仿似變了另一個人，瘋狂砸毀家具，夾雜大量粗口，非常駭人。

又有一次，二人婚前仍在拍拖階段，尊尼嗑藥飲酒後失去理性，在私人飛機上大腳「伸向」安芭背脊踢到她仆低。但男方在庭上否認，法庭亦刻意不將尊尼助手向安芭發出的道歉短訊作為呈堂證據，直到官司完結才解封，證明安芭所言非虛。助手甚至指尊尼悔不當初，清醒後為所作所為痛哭起來。

當然，安芭也是野蠻辣妹，絕不是打不還手的弱者，曾經在澳洲飛掟玻璃樽致尊尼手指被削去一忽肉，又有錄音證明她曾惡言嘲諷老公，指世界上不會有人相信尊尼被女人打。總之，這對癡男怨女一開始互相吸引對方的，可能正正是彼此深藏體內的暴力基因！