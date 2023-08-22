何沛珈讚阮浩棕勤力 林夏薇借前日本國腳谷劇

視后林夏薇在劇集與周嘉洛組成的「姊弟CP」大受歡迎，他們拍攝的短片點擊破千萬，薇薇笑言助觀眾找回初戀感覺，更希望前日本國腳賞面睇劇！

林夏薇昨日偕周嘉洛、何沛珈、陳庭欣及徐榮等現身商場，宣傳無綫劇《寵愛Pet Pet》，薇薇穿低胸裙晒事業線，並獻唱插曲《因為有你》。徐榮的女兒「包包」上台玩遊戲，而徐榮與鸚鵡合照時慘被咬瘀。

薇薇與嘉洛為谷劇先後拍了3條短片，合共錄得逾千萬點擊，對於有此成績，他們表示開心及受寵若驚，劇集本周進入結局篇，他們預告會發布第4條宣傳片，希望創新紀錄，嘉洛更透露為剪片而弄至凌晨3、4時：「我唔叻製作，所以好佩服啲製作人，為執靚啲細位搞到咁夜。」

周嘉洛自薦唱Rap 除了自製短片，薇薇亦開心劇集獲觀眾支持：「依家暑假，知道好多小朋友有睇，我睇到大家留言話睇完搵到初戀感覺，可以帶歡樂畀大家，我都好開心。」談到再次為劇集出歌，她稱因此得到登台機會，問到嘉洛會否想唱劇集歌？他即自嘲唱歌不適合自己，反而對Rap有信心，至於會否嘗試跳唱？他笑說：「如果分開仲有機會，或者淨係跳。」薇薇近日與前日本國腳本田圭佑飯敍，她將合照放上網時不忘谷劇：「Welcome to Hong Kong！唔好淨係掛住踢波，記住睇我的劇集《寵愛Pet Pet》！」她受訪時指對方是老公的朋友，難得來港，定要盡地主之誼：「我有叫佢睇我套劇，佢當然話OK，佢好Nice。」

至於何沛珈近日被本報踢爆撻着上位小生阮浩棕，她盛讚對方是勤力又畀心機的演員，但強調感情事順其自然：「我入行只係3年，事業未有成，想先專注工作。（公司唔想你公開？）公司冇畀壓力。每個藝人都想公眾留意自己嘅工作，就算有拍拖都係低調處理。」

而無綫昨日公布收視，資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高22.6點，成上周收視榜首，緊隨其後有陳豪與胡定欣合演的劇集《破毒強人》，最高收視22.4點。而《寵愛Pet Pet》最高收視18點，成績不俗。