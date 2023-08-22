粉絲疑被呃錢 Edan扯火叫報案
MIRROR成員Edan（呂爵安）即將舉行個人演唱會，惟近日有粉絲墮黃牛黨陷阱，疑被騙而損失2,800元，Edan即在社交網發文為粉絲抱不平，向涉事網站討公道。從對話截圖可見，涉事網站聲稱有內部飛：「每人最多只可留兩張，內部票購買是全款預留，演唱會前7天出票」，豈料粉絲轉帳後竟被封鎖，粉絲之後晒出付款證明，對此Edan說：「見到有人被呃（疑似），即刻躁＿咗，希望係誤會啦，事主話畀完錢就被block，可以處理吓？」又指：「可唔可以幫幫手解釋吓？有冇人可以話我知，如果真係呃人，有轉帳資訊係咪可以報案捉到佢？」
之後Edan上載另一張截圖，是某小店發聲明指被該黃牛網站盜用地址及名稱作收款用途，Edan再嬲爆指：「原來之前試過用人地址扮晒嘢，咁應該真係騙子，其實都唔係第一次見到有fans被人呃，究竟有冇方法可以懲罰到呢啲人？」
另外，ViuTV節目《全星暑假-MIRROR+》最新一集中，姜濤玩遊戲派出秘密武器「回力紙飛機」，成功攻破Lokman的防守，Edan則出動「E軍一號」，但就偏離軌道，更慘被「MIRROR式」處決。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：