粉絲疑被呃錢 Edan扯火叫報案

MIRROR成員Edan（呂爵安）即將舉行個人演唱會，惟近日有粉絲墮黃牛黨陷阱，疑被騙而損失2,800元，Edan即在社交網發文為粉絲抱不平，向涉事網站討公道。從對話截圖可見，涉事網站聲稱有內部飛：「每人最多只可留兩張，內部票購買是全款預留，演唱會前7天出票」，豈料粉絲轉帳後竟被封鎖，粉絲之後晒出付款證明，對此Edan說：「見到有人被呃（疑似），即刻躁＿咗，希望係誤會啦，事主話畀完錢就被block，可以處理吓？」又指：「可唔可以幫幫手解釋吓？有冇人可以話我知，如果真係呃人，有轉帳資訊係咪可以報案捉到佢？」