11:50 「一帶一路」知多啲及交易直播

7:30 七點半新聞報道及天氣報告及財經消息

8:30 我要做廚神:澳洲篇（ⅩⅣ）及「一帶一路」知多啲

1:40 中國24小時及金融概要

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

