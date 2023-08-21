中文台節目表 翡翠台

9:00 交易現場及深港滬通

9:45 勁歌推介及快樂長門人

10:00 真情

10:30 鳳弈（PG）及宣傳易及交易現場

11:45 以和為貴（PG）及宣傳易

12:45 交易現場

12:55 「一帶一路」知多啲

1:00 午間新聞

1:20 流行都市及宣傳易

2:40 交易現場及深港滬通

2:45 和味濃情

3:45 夢夢貓及交易現場

4:15 櫻桃小丸子

4:50 Hands Up

5:20 多啦A夢及財經新聞

6:00 書簡閱中國及新聞檔案

6:30 六點半新聞報道

7:15 世界觀及天氣報告

7:25 有理說得清及「一帶一路」知多啲

7:35 東張西望及2023香港小姐競選Hello Miss Hong Kong速報

8:00 愛．回家之開心速遞

8:30 破毒強人（PG）

9:30 寵愛Pet Pet

10:30 奇蹟小店

11:05 娛樂頭條及環球新聞檔案

11:15 晚間新聞

11:45 新聞檔案及天氣報告

11:55 不懂撒嬌的女人

12:55 宣傳易

1:00 東張西望

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

