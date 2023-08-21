超齡扮學生零違和感 高允貞仙氣爆燈 做全智賢接班人

高允貞4年前出道時貌似不老女神全智賢，獲封「小全智賢」。繼去年首部孭飛古裝劇《還魂：光與影》大受歡迎後，近期她再憑串流平台熱播新劇《Moving超異能族》人氣飆升。扮演17歲高中生的她近乎素顏上陣，展現空靈氣質，令人為之驚艷。劇迷讚她演繹高中生毫無違和感，加上演技獲肯定，氣質又與全智賢相若，被睇好成為接班人。劇中她遺傳了父親柳承龍的再生異能，在泥地上獨戰17名學生也毫髮無損。拍攝過程中她毫不錫身，同劇前輩趙寅成見她拍攝翌日滿腳瘀傷，激讚她專業，星途無限。

李正河增肥64磅

隨着劇集熱播，高允貞的標致臉孔再度成為網民熱話，並帶挈飾演其同學的兩位男角成功彈出，分別是25歲李正河與24歲金道勳。李正河於劇中遺傳了父母趙寅成與韓孝珠各自擁有的超強五感及飛行異能，為了不讓人發現他的飛行能力，自幼已被母親要求不斷增磅。他特別為角色增肥64磅，最近則成功減磅亮相雜誌。劇中擁有大肚腩的他因角色善良可愛，改變觀眾一直對肥仔的負面印象，亦令出道6年的他初嘗上位滋味。至於扮演高材生的金道勳因顏值高，被指有男神朴寶劍的影子，他與李正河的社交網追隨粉絲近期不斷激增。