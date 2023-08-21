暢所欲玄：七夕景迢迢 相逢只一宵

明天是農曆七月七日，等了漫長的一年，終於等到這個夜晚，但牛郎與織女能在一起的時間也只有這一晚。七夕節來臨，提醒了我們要活在當下，珍惜現在，愛護身邊的親人。

命裏有時終須有，如從八字精準批算，從而知命認命，洞悉先機，便可在後天為自己布局，等如有病先找醫生診斷，找出甚麼問題，再針對性去解決。不是從前有些人身體不適，去到中藥店向員工講出自己有甚麼問題，隨後執藥拿回家煲，這種配藥方式叫五爪金龍，小小毛病是可以紓緩，正如現在一般小病可買中西成藥。但遇到真正大問題，還是要找醫生，才安心找到真正答案。同樣道理，玄學上，不能單從生肖和星座去論真正的運程起落，正所謂「同人不同命」，每個人會受大運、年運，甚至月運影響。

舉例，當人生某段時間走進大運，各種不好的人和事都會莫名其妙地得到改變，即使年運會給你帶來少少障礙，也可順利過關。如查到自己走衰運，便不能掉以輕心，你可以跟自己命運和天意去鬥嗎？我已是長者，多年經歷受教，除了從書中得到知識，人生過程也學到各種常識。

中華文化源遠流長，懂得應用，便可以做到趨吉避凶，祝願各方讀者開悟智慧，身心康泰，家庭幸福。

堪輿學者元海