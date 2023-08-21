娛樂

陳曉華顧住開工 玩失蹤
藝人陳曉華近日趕拍新劇《死有對証》，近日她在社交網發文：「最近過緊好忙碌嘅生活，如果你哋覺得我冇咩心肝，好似成日唔記得搵你哋，又好似成日唔覆機，希望你哋體諒。」並附上靚相公諸同好，不過原來已是兩個月前拍攝的街拍照。
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