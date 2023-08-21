8月21日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月21日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
陳曉華顧住開工 玩失蹤
藝人陳曉華近日趕拍新劇《死有對証》，近日她在社交網發文：「最近過緊好忙碌嘅生活，如果你哋覺得我冇咩心肝，好似成日唔記得搵你哋，又好似成日唔覆機，希望你哋體諒。」並附上靚相公諸同好，不過原來已是兩個月前拍攝的街拍照。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230821-0821_00282_054/陳曉華顧住開工--玩失蹤
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc