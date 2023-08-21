藝人黃榕昨日到深水埗向基層家庭的小朋友派發福袋，指早前離港工作超過一個月，對家中愛犬非常掛心：「臨出發前發現佢跌斷隻腳，即刻帶佢睇獸醫。」而她回港後即趕回家探望愛犬：「佢撲埋嚟不停錫我。（會唔會想撲埋嚟嘅係男友？）唔使住，我有狗仔夠啦，哈哈！」她透露最近忙於學習電影武術，希望能加入打女行列。