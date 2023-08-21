程瀟晒水着惹「投訴」

內地女星程瀟與影帝梁朝偉早前離奇傳緋聞，事後她火速澄清「假得離譜」，但因禍得福，帶挈聲名大噪。日前她在社交網分享多張水着照，見她四肢纖幼，盡展「螞蟻腰」及白滑長腿。不過，有網民嫌棄她的泳衣款式保守，幾乎包冚「咪咪」，泳褲更十足阿婆內褲，直指浪費了她的好身材！