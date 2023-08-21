獨家訪問：北上首接真人騷 菊梓喬潔癖發作 內衣褲裝滿篋

歌手菊梓喬（Hana）目前身在內地拍攝音樂旅行真人騷《唱遊大灣區》，節目組還找來炎明熹和曾比特參與拍攝，他們將兵分三路，一邊旅行一邊創作新歌。Hana會走遍珠海、澳門、江門和中山，她在社交網分享拍攝花絮，見穿背心的她梳孖辮乘坐纜車。

拒向吳卓羲取經 她指當地天氣很熱，此行預計逗留超過一星期，而出發前已做足準備工夫：「唔係誇張，真係好大陣仗，要帶一個大篋裝內衣褲同護膚品！」她此行帶了3個大的行李箱，自認有少許潔癖，所以自備床單、枕頭、水煲及風筒等必需品：「預一日要兩、三套衫拍攝，依家天氣又熱，連內衣褲都要帶多啲，我執咗一篋去！」她指今次行程相當緊湊，每天都一大早出發拍攝。

今次是Hana首次拍真人騷，提到緋聞男友吳卓羲先後參與真人騷《披荊斬棘2》及《大灣仔的夜》，經驗較豐富，問她出發前可有請教對方？她表示：「唔好學人，唔好模仿人，做真人騷最緊要表現真我，將最真實嘅一面呈現出嚟。」雖然盛傳他們已玩完，但吳卓羲早前大方透露雙方還有聯絡，問到現時關係？Hana不願多談，只說：「都係咁！」

最近接連做了幾個音樂會的她被指豬籠入水，她即伸冤：「梗係唔係！我真係落袋唔多。」她指自己的情況比較複雜，有口難言：「我有兩間經理人公司，兩邊都要抽佣，唔同騷唔同歌酬，有啲騷唔係為搵錢，主要係同粉絲見面。有啲騷嘅製作開支係要我畀，七除八扣真係唔多。」她希望將來正式舉行巡演，也希望工作愈來愈多：「再忙啲我仲開心，有得做我就開心㗎啦！」