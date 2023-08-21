《好聲音》學員公開真相撐李玟

內地歌唱選秀真人騷《中國好聲音》因一段疑似李玟（CoCo）生前控訴節目不公的錄音檔外流掀起風波，早前參賽者李嘉捷揭「前十名的位次都是可以買」黑幕後，突然轉口風刪文及向電視台道歉。昨日凌晨，被CoCo稱為「被侮辱的表演」當事人兼學員王澤鵬，上載與CoCo當時對話截圖力撐導師，卻發現發文遲遲上不到熱搜，只能自己轉發散布，令網友揣測輿論受到控制！同時有傳今屆《好聲音》導師周華健退出節目，對此周華健的經理人否認消息，指純屬網絡傳言。

另外一位曾被CoCo力保的學員周菲戈亦發文吐心聲，提到CoCo抗議導演的經過：「沒有我，沒有參加《好聲音》，是不是老師就會順利的錄製完節目，是不是就不會有之後的那麼多事。對不起，老師。賽制規定，每組的第一名晉級，剩下的人待定參加第二天的晉級賽。我們戰隊只剩兩個人了，失去待定資格。比賽結果，我當時是88.3分，輸給了王澤鵬，被淘汰。之後就發生了大家都知道的事情。」周菲戈晒出CoCo傳訊息關心的截圖：「我是完全把你們當成我的孩子呢。你們是有夢想的人，我必須要對你們負責，做我所有的一切去幫你們，因為我曾經也是那個，小女生追求夢想。」