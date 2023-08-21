崇尚天然拒整容 Gin Lee滿足現狀 不求升Cup

Gin Lee以Pink Lady Look上陣，十分搶眼！

歌手李幸倪的健美身形獲認同，她謙稱還有進步空間，不過對上圍已感滿足，認為不需要再增大，又稱只追求純天然方法。

李幸倪（Gin Lee）、胡定欣、趙慧珊（Aka）、栢天男、倪晨曦及姜皓文等前晚獲頒十大健美名人獎，Gin坦言對獲獎感驚訝，自認還有進步空間：「每個身體部位都可以練好啲。（咁要整容？）又唔使，我鍾意天然，靠運動同飲食。（使唔使有啲地方再大啲？）我都感恩，已經好滿足。」提到容祖兒之前演出時飛咪落台，Gin表示也試過：「舞蹈員唔小心撥到我支咪，我見到支咪打咗幾個圈跌落地，人生第一次喺台上咁冇安全感，我下意識執番，好在支咪冇壞可以繼續唱。」對於近日有關《中國好聲音》的風波，曾參加該節目的Gin直言當年仍是新人，只專注比賽，對於有參賽者斥節目組不尊重選手，她說：「我唔知佢哋嘅遭遇係點，但我參加前有調節心態，將期望放到最低，只係當去學習同體驗，所以覺得所有嘢都OK。」

Aka約仔食飯破戒 胡定欣亦對獲獎感驚喜，問她可有想過參加健美小姐選舉？她稱很佩服選手們對肌肉的極致追求及所作的犧牲，自問未必做到。雖然欣賞健美先生的身形，但她明言不是擇偶必備條件：「做男友唔需要咁，佢哋食嘢要好克制，作為女友見到會心痛。」

至於Aka以低胸及露腰裙性感到場，她指為保持6塊腹肌，只能食烚蛋及蔬菜，問到若有男生約她共進晚餐如何是好？她笑說：「我會照去，所以平時要忍口，留番約會時食。」談到工作，她現時以藝術為主，之前畫展的作品已賣出9成，但自認定價貴：「有因為價錢問題同經理人拗數，但佢話涉及好多單位，所以最後落到我袋嘅錢其實唔多。」

另外，Gin昨日在旺角麥花臣舉行生日會跟逾千歌迷慶祝，又唱歌又玩遊戲，並宣布官方歌迷會正式成立。

Gin Lee舉行生日會跟歌迷慶祝。 Aka低胸兼露腰，悉心打扮赴會。