G.E.M.變髮減齡

歌手G.E.M.（鄧紫棋）的髮型一直都劉海往後梳，近日她難得放下劉海遮住額頭，成功減齡，彷彿回到大學生的青春模樣，完全不覺已年過30。其實多年來G.E.M.經常花心思點綴髮型，近期喜歡用髮夾作配搭，大走少女風路線，粉絲相當受落。