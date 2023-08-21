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G.E.M.變髮減齡

G.E.M.天生童顏兼打扮青春，絕不似年過30。 G.E.M.天生童顏兼打扮青春，絕不似年過30。
G.E.M.天生童顏兼打扮青春，絕不似年過30。
歌手G.E.M.（鄧紫棋）的髮型一直都劉海往後梳，近日她難得放下劉海遮住額頭，成功減齡，彷彿回到大學生的青春模樣，完全不覺已年過30。其實多年來G.E.M.經常花心思點綴髮型，近期喜歡用髮夾作配搭，大走少女風路線，粉絲相當受落。
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