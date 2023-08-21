突然發聲明 粉絲勁擔心 張栢芝積勞成疾 返港養病急停工

育有3子的女星張栢芝沒有放棄事業，近年在內地發展更有聲有色，工作不斷。可是前日其工作室突然發緊急聲明，指栢芝因身體抱恙，被迫取消8月所有工作，令粉絲極度擔心她的健康狀況。

張栢芝上月飛澳洲遊玩後，本月初已急急開工，亮相內地節目《劇好聽的歌》獻唱名曲《星語心願》，曝光率極高。怎料其工作室前日突然發出緊急聲明，指栢芝因病而取消8月所有工作：「栢芝因身體抱恙，工作室不得不取消8月所有公開工作安排（雜誌拍攝、廣告拍攝、品牌活動、演唱會等）。在此，我們非常感謝各個合作方的邀請與諒解，期待未來的再次合作。感謝大家的陪伴與支持，也請各位粉絲朋友們不要擔心，栢芝會盡快以最佳的狀態與大家見面！」突如其來的消息嚇窒粉絲和網民，非常擔心栢芝的健康狀況，怕她並非普通傷風感冒那麼簡單。