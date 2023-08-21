傳MIRROR罷玩頒獎禮 神徒包場力撐 Anson Lo票房零壓力

Anson Lo

男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）昨日出席首映，對於ERROR成員193曾表明不再謝票，他稱尊重對方的個人選擇，但自己希望可以抽空謝票，揚言體能上應付得到，着粉絲不用擔心其身體狀況。

Anson Lo、姜大衞、陳紫萱、朱栢康及吳肇軒等昨日現身電影《釀魂》首映，現場吸引數百「神徒」（Anson Lo粉絲暱稱）捧場，場面墟冚！提到ERROR主演的電影票房未如理想，Anson Lo表示未有留意對方的票房數字，至於會否對他造成票房壓力？他說：「我冇諗票房，好多人同我講套戲唔係主流，未必適合一家大細，但對我嚟講今次角色好大突破，我唔係Focus喺票房上。（好多『神徒』包場？）多謝佢哋包場，呢個都係對香港電影出力。（點樣回報粉絲？）我喺演技上進步同接到有新鮮感嘅角色，就係對佢哋最大回報。」

多謝鍾柔美讚賞 對於ERROR成員193指謝票並非義務，Anson Lo認為每個人有不同選擇，所以不會評論對與錯，自己就想謝票，但要視乎工作安排，問他體能上能否應付？他笑說：「我最近健康十分好，唔需要擔心我發生年頭唔舒服嘅情況。」

對於「聲夢小花」鍾柔美近日在直播坦承有觀賞Anson Lo演唱會，他聞言表示多謝讚賞：「聽到有人睇得開心就係對我嘅最大鼓舞。（會唔會想同佢Crossover？）我係好乖嘅藝人，要睇公司安排。」講到最近無綫舉辦《亞洲超星團》，他不擔心男團湧現會對MIRROR構成威脅，反而感興奮：「希望多啲人做跳唱，互相啟發係好事。」至於陳紫萱稱初次跟姜大衞合作感壓力，相處下發現對方和藹可親又會搞爛Gag。姜大衞戲中不乏打鬥戲，但全程親身上陣，寶刀未老。

另外，近日網上瘋傳MIRROR將不會出席今年所有樂壇頒獎禮，當中包括商台舉辦的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，消息一出即時惹來「鏡粉」熱烈討論，《叱咤》的「我最喜愛的組合」及男歌手獎每年都是焦點所在，若MIRROR缺席相信將失色不少，據知各大電台已收到相關通知，為此大感頭痛。至於缺席原因眾說紛紜，有指頒獎禮因MIRROR的人氣而獲得龐大利潤，MIRROR有感肥水不流別人田才有此決定。

Anson Lo出席電影首映，大批粉絲到場支持。 鍾柔美