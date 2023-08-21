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黃翠如闖陳自瑤豪宅又食又拎
翠如「落Order」想食烏冬，陳自瑤作狀嬲豬。
藝人陳自瑤與黃翠如是圈中出名的好姊妹，一有時間便相約見面，近日翠如直闖陳自瑤位於將軍澳的超闊落豪宅，而且又食又拎，開心過生日！
她自爆下午3時還未食Lunch，要求陳自瑤下廚煮烏冬，又老實不客氣拎對方的面膜去敷，令屋主陳自瑤一肚火，不過當然只是玩玩吓，她還擔心翠如餓親呢！
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