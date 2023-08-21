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龍門陣
阿Sa負「傷」演出 單身更加要靚！
阿Sa
與富三代石恆聰分手的蔡卓妍（阿Sa），日前被網民捕獲憔悴現身機場，似未走出傷痛，但專業的她繼續開工，孖同門英皇歌手洪卓立及許靖韻在溫州演出。一身牛仔Look的她以Bra Top襯短裙，騷腰兼晒腿，獲洪卓立大讚女神！她又上載日前出席電影活動的低胸晚裝照，以索爆姿態重投「市場」！
阿Sa化身牛女，偕洪卓立及許靖韻演出。
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