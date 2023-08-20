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Clara低調來港 出海享陽光
韓國性感女星Clara於2019年榮升人妻，下嫁美籍韓裔企業家。近年她專注在內地發展，上月為山西舉行的《平遙國際時裝周》擔任宣傳大使，近日她就低調訪港，在社交網公開多張靚相，並附上「香港」和「夏日」的Hashtag。相中她穿上紅色比堅尼，在遊艇上擺出誘人甫士，大騷完美身材，性感迷人。
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