Clara低調來港 出海享陽光

韓國性感女星Clara於2019年榮升人妻，下嫁美籍韓裔企業家。近年她專注在內地發展，上月為山西舉行的《平遙國際時裝周》擔任宣傳大使，近日她就低調訪港，在社交網公開多張靚相，並附上「香港」和「夏日」的Hashtag。相中她穿上紅色比堅尼，在遊艇上擺出誘人甫士，大騷完美身材，性感迷人。