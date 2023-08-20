忽變「情聖」Joshua前度？JANE急割席：見都未見過

韓國人氣男團Seventeen成員Joshua最近被網民爆料指疑似與模特兒美英拍拖，2人被發現有共同衣物及戴情侶飾物，又疑一起旅行，但事務所一直沒有回應，引起粉絲不滿。近日有網民指Joshua已非首次被發現拍拖，過往曾被踢爆與女團MOMOLAND出身的JANE交往：「MOMOLAND在頒獎禮表演時，只要輪到JANE獻唱，Seventeen成員就會望實Joshua，Joshua又試過跟她進後台。」網民又指在看MOMOLAND的綜藝節目時，發現JANE的房間有與Joshua同款的公仔，相信當時2人蜜運中。JANE前晚發文大呻委屈：「我從來沒有跟那位見過面，就算是身邊的人也沒有見過他，是跟我完全沒有交集的人。」