日迷最愛韓女星大執位 IU認愛 人氣No.1 朴敏英負聞纏身照做亞軍

人靚聲甜的韓國女星IU認愛男星李鍾碩後，人氣不跌反升，近日在日迷票選「最喜愛韓劇女星」排名中，由去年第3位連跳兩級登上冠軍寶座，負面新聞不絕的朴敏英亦大躍進，升上亞軍位置！

近年韓流熱潮再度席捲日本，而由日迷票選的「2023最喜愛韓劇女星」排名同樣大執位。去年大除夕驚爆戀情的IU，大方認愛李鍾碩後，人氣不減，由去年排名第3位跳升至No.1。不少粉絲大讚除了歌藝精湛，近年踩入影壇參演韓片《孩子轉運站》的她，演技再獲肯定，贏得更多日迷的支持，大熱力壓屈居亞軍的朴敏英。

韓劇女神朴敏英近年因暴瘦致臉頰凹陷走樣，之後又因前富豪男友爆出造市案的醜聞，以參考人身份受查的她無辜受拖累影響形象，但無損日迷對她的喜愛，排名由去年第5位升上第2位。憑復仇劇《黑暗榮耀》再攀上事業頂峰的宋慧喬，由去年10大不入，狂飆至季軍，《黑》劇更獲日迷票選為上半年最喜愛的韓劇。第4至10位依次是話題劇《非常律師禹英禑》的朴恩斌、金裕貞、孫藝珍、金智媛、徐賢真、李成景及新敏娥。至於去年冠軍金高恩、亞軍韓孝珠，以及全智賢、朴信惠、Yoon A均被攆出10大。

扮「棉花糖」搵粉絲打卡 此外，IU最近在首爾舉行出道15周年展覽會，吸引大批樂迷打卡。出道早期曾推出《Marshmallow》（棉花糖）一曲的IU，日前偷偷穿上「棉花糖」公仔衫現身展覽會，又主動撩現場粉絲合照，她甚至被拍得興奮玩扭蛋機後，坐在地上拆開扭蛋的照片。事後有粉絲留言分享在現場巧遇卸下棉花糖頭套的IU，還掏出自己的信用卡給粉絲即場買紀念品，大讚偶像十分愛錫粉絲！