陳健安學結他 演好舞台劇

歌手陳健安（安仔）與趙展彤（Val）昨日出席商場活動，安仔透露將推出新歌，MV會找來《全民造星V》的學員客串，而他將參與舞台劇演出，為有更好表現會跟老師學結他。至於Val曾參加過《中國好聲音4》，對於網上有參賽者爆用錢可以買名次，她表示未有聽聞。