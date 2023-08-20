甄妮心痛李玟 轟《好聲音》欠缺良知

李玟離世後的相關新聞未有停止，網上流出她遭節目劇組人員侮辱的錄音後，好友甄妮激罕發聲怒轟節目「欠缺良知」。另外，有網紅力挺李玟後，亦收到了死亡恐嚇。

國際天后李玟離世，早前網上流出一段9分鐘生前控訴選秀真人騷《中國好聲音》不公兼遭受侮辱的錄音檔。與李玟私交甚篤的藝人甄妮亦激罕地透過社交平台發聲，力批：「參與《好聲音》的每一位都欠缺良知，為名利不擇手段，即使同行亦侮辱他們自己的本職，看不起！」所有曾參賽過的選手及導師們都被波及，無一幸免。

網紅接死亡恐嚇 此外，內地網紅「舒嬤嬤」亦替偶像抱不平，但卻收到來自浙江的電話死亡威脅。他曾在直播中收到電話指會給他訂花圈，他在片段中更淚崩直呼：「我很喜歡CoCo（李玟），但是我想活着，我不知道他怎麼知道我電話號碼的，我把影片刪了我沒有辦法了。」其後他向大眾報平安，並指對於發聲一事絕不後悔。

事件持續發酵，大批網民群起爆料，指當日李玟在拍攝該節目時在台上摔倒，節目組竟然如常拍攝，無人關心李玟摔倒後的狀況，歌手梁靜茹曾上前協助，但即遭工作人員拉走兼痛罵，「#知情人曝李玟摔倒後節目組沒喊停#」瞬間登上熱搜。事實上，節目並非首次受到批評，曾任導師的那英早前已對節目組相當不滿，不但曾炮轟節目組亂剪輯，令一眾導師相當不滿外，那英亦曾怒斥節目組「監守自盜」，明明要求學員考核內容保密，卻自己率先播出考核內容，令她直言無法理解。

另外，李思林在無綫節目《大笪地唱不停》中仍強忍傷痛演出，獻唱《愛定你一個》和《我依然是你的情人》送給妹妹李玟，現場街坊觀眾邊聽邊流淚，場面令人動容。