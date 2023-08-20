內地女星趙薇傳被列為「劣迹藝人」後消失幕前，甚至人間蒸發！行蹤成謎的她，近日突然更新社交網，繼去年10月後，再度上載佛像照，並寫上「拉薩吉本崗藝術中心」，網民估計她刻意公開行蹤，但原因未明，有人留言：「薇姐，你多來發訊息吧，大家也想你」、「希望薇薇一切安好」，亦有人鼓勵她重返幕前：「甚麼時候復出？」