陳嘉樺挑戰「性劇」 㷫合合擒楊祐寧

楊祐寧監製的亞洲首部性治療劇《今夜一起為愛鼓掌》近日公開火辣預告，挑戰有史以來最大尺度，當中陳嘉樺不但裸背上陣，更有自慰戲，非常大膽。

《今》劇由楊祐寧一句「我跟太太很久沒有做了」點出「性」主題，當中不乏大膽性愛議題及畫面，女主角楊謹華與陳嘉樺（Ella）挑戰尺度，包括手持假性器官及情慾按摩等。

與楊祐寧飾演新婚夫婦的Ella，有大膽自慰戲及裸背鏡頭，又飛撲到對方身上飛擒大咬！她表示當初看到劇本已非常喜歡：「因為大家對於性很容易避而不談，或是很害羞去面對，但我認為這是非常健康的事情，從身體去認識自己的內在跟心理的狀態是很重要的。」

王柏傑負傷激戰 飾演性治療師的楊謹華則表示，角色與她有8、9成差異：「我在性方面是偏保守的，不像劇裏面敢愛敢恨，有生理需求，跟別人看對眼就衝了！」與她有感情線的王柏傑自爆因腰傷復發，擔心未能應付劇中的激烈戲份，後來楊祐寧親自致電邀請才點頭：「真的滿感謝他，因為拍了這部戲之後，維持運動的習慣，反而讓舊傷好了。」兼任演員的楊祐寧則表示，很享受多一個監製身份：「因為從前期開始，就可以參與很多討論，比單純做演員有趣。」