做《中年好聲音2》評判考耐力 陳慧嫻設「禁歌」 唱咗扣100分

陳慧嫻為節目《中年好聲音2》擔任評判，笑言選擇唱其歌曲的參賽者會扣100分，因她太熟悉自己的歌，難免會比較，除非能唱出另一種風格。

無綫節目《中年好聲音2》昨日在將軍澳電視城錄影，評判陳慧嫻、伍仲衡、張佳添等與27位參賽者包括姚安娜、鄭梓浩等出席拜神儀式，比賽首圈將由108位參賽者淘汰至60強。慧嫻首次擔任馬拉松式評判，將要由早錄影到晚，笑言擔心頂唔順：「之前冇做海選，今次會用一首歌嘅時間去認識佢哋，會睇佢哋嘅聲底、表達嘅情感、唱歌夠唔夠氣、有冇壓台感。（參賽者走音都入圍？）我覺得OK，佢哋上台經驗唔多，有時可能狀態唔好，自己會睇整體。（如果唱你嘅歌會唔會加分？）反而會減100分！因為自己太熟悉歌曲，會有比較，除非唱出另一種風格，哈哈。」

姚安娜鄭梓浩再戰歌壇 姚安娜當年參加過新秀歌唱比賽，事隔32年再戰舞台，化了民族妝增強氣勢的她，卻表示對晉級信心不大，問到可有挑選陳慧嫻的歌曲？知否對方笑言會扣分？她即說：「我有揀，但已經冇得改，如果晉級就會唱。」參賽者鄭梓浩30多年前曾出唱片，近年回流返港的他，曾參加內地節目《中國好聲音》第四季，可惜未能進入決賽，並說：「自己當年只係三、四線歌手，好多謝軟硬天師嘅《廣播道Fans殺人事件》提過我個名，所以有人仲記得我。」