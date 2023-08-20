天王郭富城出名是「愛妻號」，剛完成演唱會，即陪太太方媛返回內地娘家探親。有指他此行未有入住市中心的豪華酒店，反而住在老婆名下、遠離機場的小公寓，絕對唔嘥錢，應慳則慳，相當貼地！2人以樸素打扮恩愛現身，雖然住宿從簡，但方媛手上抱着一大束鮮花，估計是老公所送，認真煙韌。