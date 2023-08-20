公費歎世界豪玩豪食 張振朗賴慰玲歐遊 朱敏瀚驚喜突襲

張振朗與賴慰玲這對《反黑路人甲》CP，有機會齊齊到澳洲拍節目，振朗開心不已，怎料出發時兄弟朱敏瀚突然出現，令他既驚且喜，他們均表示今次拍攝似旅行多過工作，全程享受。

藝人張振朗驛馬星動，繼上月與袁偉豪遠赴歐洲為節目《歐洲鐵騎遊2》取景後，現時又跟老友賴慰玲及朱敏瀚在澳洲拍攝《約埋班friend去旅行》，振朗接受本報訪問時說：「公司真係好好，呢個節目就係專登畀我哋約埋班Friend去玩，盡情喺澳洲享受，每樣安排都非常之好，住嘅酒店、食嘅嘢同去嘅地方都非常好，每一日都拍得好開心。」節目本來只有他與賴慰玲，但製作組送上驚喜，好兄弟朱敏瀚突然現身，令他們興奮不已，振朗開心說：「我哋事前真係唔知，佢突然衝出嚟，好Surprise！」

Chill到上半空 朱敏瀚解釋之前與周嘉洛、陳瀅及王灝兒（JW）去完泰國Trip後一星期，已接到通知要去澳洲：「呢幾日行程都好Chill，去郊區比較多，一見到草地就瞓落去，自己旅行未必去到呢啲地方。」他與振朗是好兄弟，但還是首次一起旅行：「感覺似玩多過做嘢，我哋仲有一星期行程，好開心。」

至於賴慰玲受訪時表示，這幾天玩了很多玩意，既好玩又精彩：「我哋坐纜車上咗270米高空，一齊望住一望無際嘅風景，仲大叫『好爽呀』！中途我哋仲爬上車頂，纜車喺山谷入面，景色好靚，呢個係當地比較刺激嘅活動，但非常安全。」