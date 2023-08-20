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楊謹華解放「警鐘胸」
台灣女星楊謹華作風愈來愈大膽，前晚出席晚宴活動更突破性感界限，以Barbie粉紅晚裝裙上陣，心口大Deep V幾乎開到落肚臍位置激露半球，雙峰堅挺如警鐘胸，雖然她當晚全身戴上總值近4千萬元新台幣（約1千萬港元）的珠寶首飾，但都不及她的身材養眼。
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