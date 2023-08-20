娛樂

楊謹華解放「警鐘胸」

台灣女星楊謹華作風愈來愈大膽，前晚出席晚宴活動更突破性感界限，以Barbie粉紅晚裝裙上陣，心口大Deep V幾乎開到落肚臍位置激露半球，雙峰堅挺如警鐘胸，雖然她當晚全身戴上總值近4千萬元新台幣（約1千萬港元）的珠寶首飾，但都不及她的身材養眼。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc