金龜唔易釣

「無綫姐仔」有樣有身材有名氣，自然裙下之臣無數，有人專揀靚仔，亦有偏愛「財」子，務求一登龍門，自此富貴逼人來，奈何要扑中長期飯票，分分鐘難過中六合彩，好似傅嘉莉、馮盈盈及陳瀅雖位位屬女神級，但不是「煲無米粥」就是臨門撻Q，齊齊豪門夢碎。

馮盈盈 29歲的前港姐冠軍馮盈盈和醫生男友分手後，跟鄭衍峰傳緋聞期間，被傳愛埋堆上流圈，曾被影到與賭王四房公子何猷亨上遊艇開P，又透過胡美貽的富二代男友Reeve助攻，成功融入「公子會」，之後再傳跟已退休的「殼王」陳國強「友好」，自此有6位數的名牌袋跟身，亦入住豪宅，不過近年卻打回原形。

傅嘉莉 38歲的傅嘉莉曾跟吳卓羲及呂慧儀的前夫黃文迪傳緋聞，不過最轟動莫過於跟傳有家室的有米「肥叔叔」於車廂內疑似有親暱行為，之後再傳與已婚富豪莊天龍交往甚密，雖然她次次都否認，但依然被標籤為「拜金女」，更因形象受損，一度遭無綫掟入「雪櫃」。

陳瀅 33歲的陳瀅入行13年，緋聞男友多達8位，唯一承認曾和賭王四房長子何猷亨相戀過，熱戀時更傳獲四太認定為「新抱仔」，可惜拍拖一年分手，但仍然保持好友關係，因她連續三天出席賭王葬禮而再傳復合，只是近年未見有進一步發展，而新任緋聞男友已換上戲假情真的周嘉洛。