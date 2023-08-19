5年共323電影報大數 李炳憲災難片被點名 票房造假照蝕本

近年被荷里活片打殘的韓國電影業不復當年勇，更爆出5年間多達323部韓片票房涉造假，就連影帝李炳憲去年孭飛的巨製災難片報稱總入場人次破200萬，亦被查出「報大數」！

雲集影帝影后宋康昊、李炳憲、全度妍，以及任時完、金南佶等實力派影星的災難動作片《緊急迫降》，製作費高達1.75億港元，需500萬入場人次才能封蝕本門，但去年8月在韓國開畫後，官方顯示累計人次只有205萬，可謂蝕大本，最近更被查出票房涉造假！

當地執法部門日前找到證據，證明過去5年間多達323部韓片票房被誇大，即平均每年有60多部於官方系統輸入觀映人次時刻意「報大數」，藉此提高單日票房榜排名。而短期內虛增的票房數字，會提升影片話題度，務求增加上映院線及場次，以累積更多票房，日後便能以更高價售予電視台或串流平台。

據調查所得，涉及虛報的入場人次多達267萬，執法人員調查了98個電影發行商及462部電影，並已將涉及造假的影院及發行公司合共69人移交檢察部門，又點名涉事影片除了《緊》外，還有關於前韓國司法部長曹國的紀錄片《你是曹國》。

D.O.新片真實現形 自嚴打造假後，近月片商已不敢再動手腳，令不少電影露出「真面目」。當中男團EXO成員D.O.夥拍影帝薛景求的科幻片《The Moon》開畫兩周，入場人次僅得50萬，相當慘淡，該片製作費高達1.63億港元，難以達到回本的600萬人次。

同期開畫的李炳憲、朴敘俊、朴寶英新片《烏托邦浩劫》則報捷，上映一周，入場人次已破231萬，一眾演員拿着「200」字樣氣球慶祝，而片商亦加緊催谷，除公開片中夫婦朴敘俊與朴寶英的婚紗照外，又宣布代表韓國出戰明年的《第96屆奧斯卡金像獎》，角逐「最佳國際電影」。