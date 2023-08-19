暢所欲玄：獅子們的事業觀

獅子座的人通常具有自信、熱情、創造力和領導才能，渴望成為領袖而不是跟隨者，對於追求成功和成就感非常有動力。他們喜歡創新和創造，有很好的洞察力和判斷力，而且熱情洋溢，很容易感染身邊的人，通常能夠激勵身邊的人。

獅子座的人天生具有領導能力，喜歡被人肯定和讚揚，所以他們非常有決心和毅力，不怕困難和挑戰，喜歡在職場中獲得成就感，並渴望成為領袖和取得更高的地位。

獅子座的人通常適合那些需要領導才能、創造力和熱情的職業，包括：

領導職位：如經理、總裁等，獅子座有很強的領導才能和創造力，能夠帶領團隊取得成功。

創業：獅子座有一種「寧為雞口，莫為牛後」的心態，如果在大公司中永無出頭日，會以天生強大的創意去發掘商機，適合創業當老闆。

設計師：獅子座的人通常非常有創意，適合從事創意產業，如藝術、設計、廣告等。

教育界：有些獅子座的人很喜歡小孩子，通常有很好的教學能力和領導才能，適合從事教育界。

政治和公共事務：獅子座的人喜歡影響和改變社會，適合從事政治和公共事務，但也要注意別因太愛表現而得罪一大堆人。

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