8月19日(六)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月19日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
王力宏為個唱變髮
台灣歌手王力宏下月將在台北小巨蛋連開兩場騷，為了是次演出，他剪掉三千煩惱絲，以清爽短髮的新形象示人，象徵全新的王力宏再出發。為了帶給歌迷驚喜，除了舞台升級外，他與團隊為了曲目編排開了無數次會議。他又會大晒最拿手的樂器演出，更下苦功學習新樂器「哈琶吉」。由於琴弦較硬，他日夜苦練至手指甩皮。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230819-0819_00282_064/王力宏為個唱變髮
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc