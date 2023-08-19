台灣歌手王力宏下月將在台北小巨蛋連開兩場騷，為了是次演出，他剪掉三千煩惱絲，以清爽短髮的新形象示人，象徵全新的王力宏再出發。為了帶給歌迷驚喜，除了舞台升級外，他與團隊為了曲目編排開了無數次會議。他又會大晒最拿手的樂器演出，更下苦功學習新樂器「哈琶吉」。由於琴弦較硬，他日夜苦練至手指甩皮。