Lolly Talk噏足1年 解散掛嘴邊

女團Lolly Talk為紀念成軍一周年，推出新歌《四方帽之約》，以畢業為主題。她們今年推出的《七姊妹星團》和《一把火》先後登上電台榜冠軍位置，成績超出預期，她們希望新歌再有佳績。曾經歷過冇工開的她們直認想過解散，如今不再輕言說出這兩個字：「但我哋噏解散噏咗成年，改唔到口，變咗我哋嘅口頭蟬。」

她們坦言會為食物、排位等小問題發生小拗撬，Sinnie指阿Yo年紀小，性格較內向，大家可能忽略了她的感受，但聽過阿Yo表達心聲後，大家明白聆聽的重要性，阿妹說：「我哋輪流都有情緒起伏，比較情緒化啲，有時會冇自信，表現唔好就會唔開心，依家會注意多咗大家嘅情緒。」

Tania預告返學走堂

談到「隊中之最」，她們指Elka、阿蛋和阿妹最貪玩，最戀愛腦則是Tania和阿Yo。問到誰最麻煩？她們異口同聲說：「大家都咁麻煩！」她們透露積極籌備年底首個演唱會，希望在開騷前再出2至3首歌。升讀大學二年級的阿Yo和升大三的Tania下月開學，由於讀酒店管理的Tania今年要實習，時間上較緊迫：「會分配好啲時間，可能有機會走堂，但一定會做晒功課。」Sinnie指Tania試過出騷前與同學傾Project，完騷後即回家做視像會議，是勤力學生。