女神孖咇遊杭州 方泳琳水着讓賽 梁凱晴贏「凸」

「籃球女神」方泳琳早前偕性感主持梁凱晴到杭州拍攝旅遊節目，穿泳裝時見真章，三點式上陣的凱晴進擊晒事業線，不費吹灰之力就揮低拍檔。方泳琳笑指有自知之明，所以選擇走保守路線穿一件頭泳衣。

方泳琳（Jessie）及梁凱晴早前為HOYTV拍攝全新旅遊節目《杭州限定旅團》，走訪當地多個名勝景點，不過論吸睛度，當然是她們泳裝上陣晒身材。2人坐在池邊戲水打卡，之後又坐在太陽椅歎甜品。穿粉紅色比堅尼的凱晴上圍豐滿，大晒進擊的事業線，輕易揮低穿一件頭泳衣的Jessie。

旅程食不停 Jessie昨日接受本報訪問，笑言出發前曾在會議上見過凱晴，當時已覺得拍檔超索：「凱晴靚女，又高又瘦，身材好好，雖然我好努力再減瘦啲先去，但知道自己都係着番啲保守泳衣好啲，佢真係好索！」首次拍攝旅遊特輯的她，透露在杭州逗留了10日，每天早出晚歸，又說：「當然有去西湖，景色好靚，兩旁啲柳樹襯托下影相好靚。（食咗好多嘢？）係呀！除咗杭幫菜，仲有食西餐同串燒，我最鍾意食臭豆腐，佢嘅味道同香港唔同，本身已經好香，唔使點醬。有一日就去咗農場探吓啲羊，見到有隻羊BB，以為已經幾個月大，但原來只係出咗世6日！我本身有養貓狗，所以好鍾意小動物。」

對於身材撼贏Jessie，凱晴笑說：「沒那麼誇張啦！其實沒有特別做甚麼身形管理，平常有空就會去健身房幾次，主要是打卡。」問到拍攝的難忘事，她透露有滑雪、穿古裝、玩劇本殺，走訪不同古鎮，旅程中獲益良多：「假日去雷峰塔真的爆炸多人，但也是一個難得的體驗，然後我又吃了很多地道的餐廳跟小吃。（有長胖嗎？）沒有，真的很幸運，我居然是瘦着回來香港的！」