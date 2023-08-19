「龔燁」暫別《愛．回家》 呂慧儀張景淳「離婚」 網民威脅棄劇

張景淳與呂慧儀這對「龔水戀」在《愛．回家》面臨離婚，「龔燁」失憶過後變回賤精，更要跟「熊若水」離婚，網民看得肉緊，直指如果他們離婚就棄劇熄電視！

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》因有不少長期捧場觀眾，收視保持高企。之前收視一度輕微下滑，劇組遂急召「金城安」周嘉洛及吳偉豪等「回家」拍攝，據知「金城安」將於本月29日播出一集正式回歸。

劇集編劇近日搞搞新意思刺激劇迷，狠心拆散呂慧儀及張景淳這段「龔水戀」。之前劇情交代張景淳飾演的「龔燁」因撞傷頭失憶，打回原形變番賤精，觀眾反應甚大，有人擔心他因失憶再被踢出劇組。據知之後劇情會交代「龔燁」到外地工作，寓意他真的會「暫別」。而前晚一集「龔燁」簽離婚協議書時，觀眾已經替「熊若水」心痛，至昨晚一集他終於記起老婆，網民睇得肉緊，在網上瘋狂洗版留言，希望他永遠愛老婆。不過劇情來個大逆轉，「龔水」隨時婚變，昨晚一集更交代「熊若水」返娘家住。

呂慧儀昨日在社交網上載與張景淳的合照及留言：「反正都萬箭穿心，幫你啃多隻鑊濕濕碎啦！龔生。」更加上「告別之前」的標籤，網民即洗版指若他們分開，以後8點就熄電視，呂慧儀受訪時表示：「監製好想『龔水線』可以有啲正劇咁嘅發展，我睇完劇本好鍾意，好欣賞佢哋諗到啲平凡生活中嘅變化畀『龔水』，希望大家都喜歡同埋會有追劇感。（真係會離婚？）佢失憶後變番賤精，做咗好多令我傷心嘅事，仲有離婚嘅想法，至於會唔會離婚，大家繼續睇就知啦！」

許家傑生日行大運 至於劇中另一對CP「送水輝」許家傑與「大小姐」林淑敏向來受歡迎，日前許家傑40歲生日，人緣甚佳的他獲多位好友擺幾圍慶祝，林淑敏及他的一班籃球波友蘇皓兒、羅天宇、周志文及劉佩玥都有到賀，譚嘉儀、許俊豪等亦在場。食完生日飯後，眾人更包了開篷巴士載壽星仔行大運，盡興而歸。曾與許家傑傳緋聞的李芷晴雖然未有現身生日會，但就在社交網留言送祝福。

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