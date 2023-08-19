杏兒臨場硬食長對白 古天樂功力深厚 保張智霖平安

古天樂在新片一人分飾三角，更要化上特技爛面妝，搞到皮膚敏感。張智霖則臨時「交波」，將長對白交給胡杏兒，令她大受壓力。

古天樂、張智霖、胡杏兒與周秀娜等，前晚在又一城出席新片《暗殺風暴》首映，片中分飾三角的古仔要化爛面妝，他說：「個化妝好幫到角色演出。」問到可擔心變成真爛面？他說：「嗰陣夏天，所以都積晒汗，啲膠水令皮膚敏感，不過都OK，開工要風扇吹住，同埋成日要補妝。」

張智霖指電影有不少動作場面，亦有長對白，慶幸以廣東話拍攝，相對較容易。他與古仔有場機場倉庫追逐戲，2人合作多次，默契十足，問到拍動作戲可有受傷？張智霖說：「冇。」古仔即笑說：「係我功力深厚啫！」

周秀娜被「屍體」嚇親 至於客串的杏兒戲份不算多，主要在張智霖的幻想世界出現，但拍攝時也幾乎被對方臨時「交波」考起，她笑說：「有段長對白原本係Chilam（張智霖）講，但對戲嘅時候，佢突然同導演提議，不如呢段對白畀我講會適合啲，於是就要即刻背，好大壓力，好彩冇乜NG，拍咗一、兩次就完成。」扮演鑑證科人員的周秀娜見「屍體」多過見人，但也曾被道具屍體嚇到個心離一離，認真驚驚！