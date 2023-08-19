8月19日(六)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月19日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
郭富城低調睇辣跑
天王郭富城喜歡名車，並收藏多部心頭好，令人羨慕。近日有網友發現他又出動去睇車，現身「辣跑」發布會。
當日戴上口罩的城城以全黑造型現身，孭着大背囊的他，打扮年輕。雖然打扮相當低調，但仍被網友認出。城城全程細心聽大會講解新車性能，未知是否有意入手。不過，網友將重點放在其容貌上，大讚他凍齡有術。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230819-0819_00282_025/郭富城低調睇辣跑
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc