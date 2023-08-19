娛樂

郭富城低調睇辣跑

天王郭富城喜歡名車，並收藏多部心頭好，令人羨慕。近日有網友發現他又出動去睇車，現身「辣跑」發布會。
當日戴上口罩的城城以全黑造型現身，孭着大背囊的他，打扮年輕。雖然打扮相當低調，但仍被網友認出。城城全程細心聽大會講解新車性能，未知是否有意入手。不過，網友將重點放在其容貌上，大讚他凍齡有術。
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