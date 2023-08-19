娛圈單打：疊埋心水好湊仔 結婚真係恭喜你

我真係恭喜你呀！黃心穎和樂隊RubberBand鼓手泥鯭有情人終成眷屬，入紙註冊結婚，仲盛傳雙喜臨門，心穎有餡，一炮過榮升人妻人母！人逢喜事精神爽，一對準新人除咗對祝福照單全收，仲不否認奉子成婚添。

經歷過「安心偷食」事件形象插水，心穎雖然死心不息求復出，又唱又跳非常賣力，但有啲事就是無法回頭，亦冇得勉強，一番心機始終不為人所接受。家陣疊埋心水做人老婆、做人媽媽，未嘗唔係更好選擇。正如口痕友話齋：專心湊仔咪好囉，何必獻世丟人現眼！

唔好怪口痕友把口唔收，正如本欄多次指出，心穎由始至終拒絕向天后道歉，卻又妄想跟以前一樣受歡迎，根本係不可能的事。皆因有片有相有聲有畫，小三形象深入民心，叫觀眾點撐得落？難得患難見真情，泥鯭對心穎不離不棄，得夫若此，夫復何求，有得嫁梗係嫁啦。

有指心穎貫徹好勝本色，結婚都要爬前度馬國明頭，仲將昔日好姊妹、今日「馬明嫂」湯洛雯的IG封鎖，擺出老死不相往來姿態。嗱，雖則呢啲恩怨情仇，外人好難置喙，但明擺着的事，就係心穎當年向前度派帽，先至造就靚湯攝位。即使心穎覺得有人處心積慮撬牆腳，其實都冇乜好怨，畢竟情場如戰場，剃人頭者，人亦剃其頭。之但係，有比較有傷害。對比靚湯出嫁籌備經年，風風光光，全城叫好，好勝心穎始終差咁啲，加上泥鯭自揭曾經離婚，今次係再婚，婚禮似乎未必會大事鋪張。點都好，經一事長一智，心穎走過人生低谷，相信會學懂珍惜。