港姐決賽前自暴其短 郭珮文晚晚食消夜 莊子璇黐脷筋

候選港姐正積極備戰決賽，但兩大熱門原來各有隱憂，已「破戒」食消夜的郭珮文擔心在泳裝環節會有「小動作」，口才了得的莊子璇則自爆黐脷筋。

《2023香港小姐競選決賽》候選港姐昨日到銅鑼灣出席化妝品活動並進行遊戲，鄧凱文榮獲「瑰麗仙氣尋寶女神」；黃泳嘉、胡睿涵、陳曉彤與王敏慈一組則齊齊奪得「粉紅party打卡比賽」獎項。鄧凱文表示化妝心得來自選美後跟化妝師學習，坦言今次得獎提升信心，會放鬆心情準備決賽，覺得盡了力已經足夠。近期雖然努力Keep fit，但她表示會留一日給自己吃喜歡的東西，雖然怕肥，但有時也會吃朱古力。

佳麗接受口才考驗，郭珮文（Juliana）自言有點緊張，因表達能力一向較差，要努力調節。臨近決賽，各佳麗努力戒口Keep fit，她卻繼續食消夜：「着泳衣之後唔小心繼續食，但係都有注意，依家每晚消夜都係食意粉沙律，決賽前一晚就唔會食消夜。」身材出眾的她坦言對泳裝環節不是特別有信心：「因為自己食咁多消夜，同埋着泳衣都驚畀人睇到自己緊張捽手指嘅小動作。」

至於早前因壓力大出現皮膚問題的莊子璇（Hilary），臨近決賽壓力反而沒那麼大，講到強項，她對自己的口才最有信心，但自覺說話有點黐脷筋，需要練習改善。

王敏慈為「整容」解畫 近日大會在社交網發布佳麗才藝表演片段，王敏慈表演古箏加跳舞，技驚四座，她對才藝表演有信心，但未知決賽當晚是否要表演。參選初期被指整容的她解釋是化妝問題：「依家化妝冇以前咁重手，會化啲適合自己嘅妝。」而黃泳嘉在才藝表演時吹奏牧童笛，被網民取笑太兒戲，她說：「牧童笛係細個讀書學，可以代表自己嘅童年，大家睇得開心就得。」