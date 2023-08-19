學員爆畀錢買名次 疑似聲帶流出 李玟生前哭訴遭《好聲音》侮辱

已故天后李玟去年為內地選秀節目《中國好聲音》擔任導師，近日有疑似她哭訴在台上遭節目組侮辱的聲帶流出，事後有參賽者更揭「前十名的位次都是可以買」的黑幕，事件令網民嘩然！

由浙江衞視播映的內地歌唱選秀節目《中國好聲音》近日爆是非，李玟（CoCo）生前曾為節目擔任導師，去年拍攝時已傳她跟節目組不和，她質疑比賽規則而大動肝火，事後遭到不公平對待。事件近日再度被翻炒，前晚網上流出一段疑似CoCo生前控訴節目組內幕的語音檔，聲淚俱下表示於酬勞不知多少以及即將做乳癌手術的情況下，寄望能夠幫助節目中的歌手，但最後卻因質疑賽制不公被工作人員拉下舞台，令她氣憤難平！

「我真的站都不行」 當時有腳傷在身的CoCo，綵排時要學員王澤鵬站在她旁邊幫手撐着，沒料正式表演時，她卻要獨自穿上高跟鞋苦撐，最後只能坐下來獻唱，她哭着說：「我那一段都站不穩，我真的站都不行，28年做一個歌手，站在台上被人侮辱，這個叫侮辱、被欺負，有人在乎這個感受嗎？怎麼可以讓我這樣子吃虧，我的媽呀！這個叫甚麼東西來的……因為我最能熬，我最拚，我命都不要我拚，為了別人不是為了自己，現在上天逼我，我不能了，我現在連跳舞都不可以，跳舞是讓我最快樂的，我不可以，好，你們現在知道我的故事了吧！」另有網民爆料指CoCo在總決賽時，調整燈光時吃了一口香蕉解餓，怎料被女導演當眾責罵，當她跌倒時，同場的梁靜茹想扶她，也遭製作組責備。

語音檔流出後，於《中國好聲音2022》節目簡介中，擔任導師竟然只有李克勤、梁靜茹、李榮浩、廖昌永，CoCo的名字被消失，網民無不為她感心痛，慨嘆人走茶涼！而節目中的學員李嘉捷在社交網發文，揚言要站出來爆內幕為CoCo出氣：「首先，50萬一個座位我相信絕非空穴來風。節目組裏每個大的選角導演都有自己的利益往來，總決賽前十名的位次都是可以買的，金額超乎你的想像。想要在節目裏走得後面，簽合同，十年打底。」又狠批節目組不尊重比賽選手，鬧爆節目導演：「為了金錢為了利益，已經把良心吃了。希望能好好調查一下這些惡臭的人，到底後面有多少利益交換。」最後更忍不住怒吼：「我想再對《中國好聲音》節目組的這幾個導演說一聲：畜生。」不過貼文很快被刪除，李嘉捷其他的貼文亦全部清空，他之後發文稱：「我沒刪，非我刪。」翌日他又發文，但口風卻180度改變：「本人於昨日發布的微博內容，沒有事實依據，在此向社會各界以及好聲音節目組表達歉意，也請廣大網友不要再以訛傳訛，謝謝大家！」

母公司股價急跌23.4% 對此，CoCo大姐李秋林及二姐李思林分別回應，秋林表示：「事實CoCo在視頻裏面都說了，我們就不回應了。」思林則表示：「我們還在失去親人的痛苦當中，需要時間和空間。」至於《中國好聲音》就事件於社交網交代：「近日，部分自媒體帳號在網路平台散布經惡意剪輯的錄音『李玟生前控訴《2022中國好聲音》』，是對逝者的不尊重，也嚴重損害節目形象，我方表示強烈譴責。」並指期間跟CoCo曾有誤會，經溝通後即時解決。有指受語音檔拖累，《中國好聲音》母公司在聲帶流出後，至昨日為止股價急瀉逾23.4%，蒸發近百億港元。

除了今次風波外，浙江衞視另一檔節目《追我吧》亦曾受公眾非議，2019年錄製時發生嚴重事故，台灣藝人高以翔為節目連續拍攝17小時後，在奔跑環節中突然暈倒，心臟驟停近3分鐘，最終送院不治，節目組被批安全防範意識差，需負責任。