出Post價1,989萬！Selena冠絕女歌手 社交網吸金No.1

美國天后Selena Gomez的社交網狂吸逾4.2億粉絲追隨，每則廣告貼文收費約1,989萬港元，於「2023年社交網贊助貼文吸金榜」中稱霸全球女歌手，排第13位的Lisa則成為榜中唯一K-Pop歌手。

近日有海外機構公布「2023年社交網贊助貼文收入」Top 15女歌手排名，擁有多達4.2億追蹤者的Selena Gomez，以每則廣告貼文袋1,989萬港元高踞No.1，美國天后Ariana Grande有逾3.7億粉絲追隨，每則貼文收費約1,762萬港元屈居亞軍。緊隨其後的兩位美國天后分別是每則貼文收費約1,466萬港元的Beyonce，以及1,248萬港元的Taylor Swift。排名第5至12位依次是歌影視天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）、美國饒舌天后Nicki Minaj、流行樂壇天后Miley Cyrus、美國天后Katy Perry 、饒后天后Cardi B、美國女歌手Demi Lovato、樂壇天后Rihanna及Billie Eilish。

Lisa唯一韓流歌手入榜 至於躋身第13位的韓國勁爆女團BLACK PINK成員Lisa，是唯一打入榜內的K-Pop歌手，社交網至今累計多達9,690萬粉絲，是現時擁有最多人追蹤的韓流歌手，每則廣告貼文收費約448.5萬港元。而英國歌手Dua Lipa及哥倫比亞天后Shakira分別以415萬及411萬港元位列第14及15位。

此外，去年10月展開世界巡唱的BLACK PINK，日前在美國新澤西州開騷，美式足球巨星Tom Brady的囡囡亦是她們粉絲，Tom特地偕囡囡捧場，事後更興奮展示兩父女與BLACK PINK合照，令一眾樂迷羨慕不已。BLACK PINK前日宣布將於下月16及17日在首爾舉行巡唱最後兩場演出，為是次世巡劃上完美句號。