暢所欲玄：辛金日天干命格如何

辛金出生的八字，日天干之命主。金銀珠寶就是代表辛金，已是製成品，給人們戴在身上，光輝耀眼，美麗動人。這麼美麗而珍貴的金飾，需要好好保養，常常清洗雜質，保持光亮，所以辛金必須見壬水淘洗，方為人上人。

辛金生於春，妻財春木，男命多妻妾，一兩件飾物，怎能滿足於眾妻妾。所以命中需見酉祿強根加多些金飾，更見壬水傷官流動之水，流水不腐，保持光亮。男命見酉加水為酒，見春木為美女，酒色財氣少年狂。

辛生於夏，夏日炎炎，喜水來調節氣候，更喜濕土來泄火生金。女命以夏火為辛金之夫星，夏火夫星健旺，得子女星水來調節氣候，旺夫益子之命也。若是男命，夏季官強事業旺，命內更見水木之食傷生財，棄官從商發大財。

辛金生於秋，秋金旺盛喜食傷來生財。喜水來淘洗辛之美，水為金之食神傷官，是為技藝口才之巧手，琴棋書畫了得，學習天分好，加上財星在命，學以致用，發財之命。

辛金生於冬，冬水淘洗辛金，為人不拘小節，快活逍遙。可惜金寒水冷，手腳冰冷事小，肺虛寒咳難醫。命中雖見火來溫暖，金水修官喜見官，生活不羈雖自在，還需約束節制，身體才安康。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅