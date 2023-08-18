候選港姐展才藝搶Fun 王敏慈晒柔軟度 技驚四座
《2023香港小姐競選決賽》將於本月27日舉行，大會昨日於港姐官方社交網上載16位佳麗才藝表演的片段，分別有跳椅子舞、鋼琴彈奏中國舞加滾軸溜冰、雙手畫畫等表演，各展才藝秘技。
最令網民驚喜的是王敏慈表演的彈古箏加跳舞，本身是北京中央戲劇學院表演系學生的她，是影星章子怡及鞏俐的師妹，琴技甚高。她於才藝表演環節以真功夫出戰，展示快如閃電的手指神功，凌厲眼神更是自信爆棚，之後她來一個華麗轉身展舞技，以近乎180度的拗腰動作展示驚人柔軟度，而「金雞獨立」及結尾的一字馬亦吸睛非常，今網民讚嘆不已。
梁倩淇Roller舞晒腰力
另外，晒修長美腿的鄧凱文，與姜依宁不約而同以性感舞蹈展現實力，而梁倩淇則最有創意，大跳Roller扇子舞，展現驚人的平衡力、腰力及腳骨力。莊子璇及王怡然選擇獻唱，莊子璇以學生Look登場賣萌，而選唱《Barbie Girl》的王怡然以 Pink Lady Look上陣。
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