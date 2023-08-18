候選港姐展才藝搶Fun 王敏慈晒柔軟度 技驚四座

最令網民驚喜的是王敏慈表演的彈古箏加跳舞，本身是北京中央戲劇學院表演系學生的她，是影星章子怡及鞏俐的師妹，琴技甚高。她於才藝表演環節以真功夫出戰，展示快如閃電的手指神功，凌厲眼神更是自信爆棚，之後她來一個華麗轉身展舞技，以近乎180度的拗腰動作展示驚人柔軟度，而「金雞獨立」及結尾的一字馬亦吸睛非常，今網民讚嘆不已。