趙麗穎激罕賣大包 「鉛筆腿」吸睛

內地人氣女星趙麗穎為彩妝品牌拍攝性感靚相，激罕穿上黑色Deep V長裙大晒白滑美胸，下身高衩設計亦非常養眼，其「鉛筆腿」媲美楊冪的「筷子腳」，獲不少網民激讚：「終於捨得發了，還以為你留着過年呢」、「這麼晚了才發，真的很佩服你。」