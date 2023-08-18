內地「甜寵女神」趙露思近日憑劇集《偷偷藏不住》人氣再升，日前出席公開活動時，穿上紫色斜剪裁人魚裙，加上波浪長髮，更添美感，成功搶盡風頭。

雖然趙露思忙於工作，亦抽空出席劇集《神隱》製片人楊曉培的生日飯局，同場還有金馬影后馬思純。席間趙露思滿場飛與嘉賓合照，擺心心甫士兼嘟嘴，非常可愛！