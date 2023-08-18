中娛星動：車禍後剖白心聲 林志穎參戰真人騷：歷經風雨從心出發

內地選秀真人騷《披荊斬棘》第3季隨着MV曝光，打頭陣的台灣男神林志穎驚喜登場，香港代表則有鄭嘉穎和關智斌，陣容鼎盛。林志穎昨日在社交網發文，首度為車禍事件剖白心聲，令人動容！

「不老男神」林志穎去年7月發生車禍後一度停工，更屢傳其顏值崩壞，原來他已加盟內地真人騷《披荊斬棘》第3季。日前節目主題曲MV曝光，他打頭陣出場，令不少粉絲驚喜又期待。香港代表則有鄭嘉穎和關智斌，其他嘉賓還有藍正龍、唐禹哲、樂隊八三夭主唱阿璞、品冠與胡彥斌等，陣容鼎盛。

體力大不如前 林志穎在社交網發文分享參演感受：「當我踏上這個舞台，自己知道每一次的演出要比別人花上更多的時間與精力去準備，體力也大不如從前，雖然不知道自己是否能夠持續承受，或許大家下一次就看不到我站在這舞台上，但至少我努力過，這也是我的信仰，不斷告訴自己『歷經風雨從心出發』。」並附上年輕時的黑白照，引來不少粉絲留言打氣支持。

他更首度剖白車禍後的心聲，寫道：「那也是我人生從來沒有想過自己會遇到的。」雖然他仍要繼續做物理治療，但因有家人不離不棄地照顧，令他深感幸福，並說出復出原因：「人生沒有走不過的路，沒有過不去的坎，現在沒有機會，不代表未來不會被看見，只是看你如何面對它。」字裏行間充滿正能量。