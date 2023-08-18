開工接投訴 陳豪晚晚向「情人」報到

陳豪太太陳茵媺暑假一拖三帶仔女返加拿大探親，回港時獲邀到駕駛艙參觀，又有老公接機，一家五口相當溫馨。陳豪自爆每晚都要向「前世情人」報到，講起即時冧爆！

無綫劇集《破毒強人》演員陳豪、胡定欣、張曦雯、蕭正楠、何廣沛、張寶兒及郭柏妍等，昨日到油塘出席宣傳活動，期間公布好消息，劇集第8集錄得25.1點，約有161萬觀眾捧場。

陳茵媺與3個小朋友到加拿大探親兩個月，日前返港時由老公親自接機，陳豪受訪時指因忙於拍攝《企業強人》，被小朋友投訴沒時間陪伴：「個女叫我每晚要講定幾點返，要第二日一擘大眼就見到我！」定欣即笑指果然是前世情人。提到老婆與仔女回港時獲邀到飛機駕駛艙參觀，仔女的夢想是否做飛機師？他說：「未聽到佢哋講，佢哋都係第一次參觀，對細路係幾新鮮嘅體驗。」

胡定欣求偶：要人不要錢 至於定欣劇中與蕭正楠有激吻戲，並由強人變成「戀愛腦」，笑言惹來粉絲投訴，睇到激氣，問到現實中的她是否一樣？她笑說：「仲努力緊，如果拍拖就梗係戀愛腦啦，投入咗感情，仲會咁理智咩！」努力尋找另一半的她，笑言現時要人不要錢。

而蕭正楠將在內地舉行演唱會，透露老婆翠如屆時會捧場，但就不會上台唱歌，笑指老婆不唱歌，觀眾有福。他讚張曦雯歌喉比翠如好，提議她、翠如與郭柏妍組成「魔音女團」，令在旁的張曦雯哭笑不得。