娛圈單打：妹豬忽然再發育 露出兩球唔怕焗

J2旅遊節目《自然系女子日本旅行》正在熱播，正當大家的注意力集中在幾個心口有肉的台灣妹子之際，呵呵不得了，港女妹豬主持林映暉（暉哥）不甘示弱，在節目中以水着示人，心口兩團肉忽然升級，又白又滑彈彈吓，直有破衣而出之感，令觀眾又驚又喜！

即係咁，有睇開上一輯《自然系》的觀眾，肯定都會同意暉哥乃「有料之人」，之但係一拍埋幾位台妹身邊，人家E級導彈，這位港女即刻相形見絀。之不過，寧欺白鬚翁，莫欺少年窮，士別半年，刮目相看，暉哥忽然二度發育，日前一集以一襲芥末黃水着亮相，級數大躍進，驕人雙乳不但沒有被台妹比下去，驚喜程度甚至有過之而無不及！

嗯，如此鬼影變幻球，時細時大，究竟係「乳溝就像時間，擠兩擠就有了」，還是暉哥有獨門豐胸秘笈，外界不得而知；人們但知，暉哥今次露兩球，港仔睇到流晒口水，肯定露出個未來，嚟緊大把出鏡掘金機會。

講開又講，暉哥今年只有23歲，正值卜卜脆之齡，雖然口痕友嫌佢唔夠靚，甚至有假哨牙，但憑着好雙乳又唔介意露，足以彌補一切。

至於入行經過，話說呢位妹豬自細鍾意台灣男團棒棒堂，加上喜歡跳舞演戲，2016年中學畢業後毅然到台灣高雄升學，入讀當地大學表演藝術系學士課程。2020年一邊經營YouTube頻道，一邊在國立台北藝術大學修讀碩士課程，分享港女在台灣留學點滴，打開知名度，亦開始為TVB台灣製作中心主持旅遊節目。家陣終於憑《自然系》彈起，吐氣揚眉。